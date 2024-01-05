Подконтрольная бизнесмену продовольственная компания находится на временно оккупированном Левобережье Херсонщины и поставляет продукты российским военным.

Служба безопасности собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ. Фигуранта задержали в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном Левобережье Херсонщины и работает в интересах РФ. В частности, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, которые находятся на юге Украины.

"Для этого, в мае 2022 года бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении Федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С тех пор предприятие фигуранта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации РФ более 100 тыс. российских рублей в качестве "налогов", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, по данным СБУ, агрокомпания злоумышленника является одной из ведущих в регионе финансовых доноров Российского "фонда поддержки участников СВО", который был создан указом Владимира Путина в апреле 2023 года. Также задокументировано, что бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины.

Установлено, что командование оккупационных группировок России использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники.

Среди них, как проинформировали в спецслужбе, российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которые осуществляют обстрелы по территории Бериславского района.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту пребывания задержанного в Киеве изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, которые подтверждают факты сотрудничества с агрессором.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дела против коллаборантов

Как сообщал УНИАН, СБУ собрала доказательную базу на коллаборантку Ани Григорян – "заместительницу "главы оккупационного" комитета молодежной политики Крыма".

На эту "должность" ее назначили при личной протекции гауляйтера Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения.

Находясь в рядах захватнического "правительства", Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. С такими "тезисами" она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.

Вас также могут заинтересовать новости: