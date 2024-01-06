В своих статьях предатель пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства.

Служба безопасности Украины задержала в Полтаве агента Службы внешней разведки РФ, который проводил информационные диверсии против Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по указанию вражеской спецслужбы злоумышленник подготовил более 60 заказных публикаций для российских интернет-изданий "Одна родина" и "Фонд стратегической культуры". Эти информресурсы функционируют как международные рупоры Кремля для распространения вражеской пропаганды на западные страны.

Установлено, что задержанный фигурант подготовил серию публикаций, в которых "отбеливал" воздушные атаки рашистов по гражданской инфраструктуре Украины.

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В частности, как проинформировали в спецслужбе, речь идет о заказных материалах по вражеским ударам по торговому центру в Кременчуге, многоквартирному дому в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве.

Отмечается, что в своих статьях российский агент пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства.

"Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков. За проведение информационно-подрывной деятельности против Украины злоумышленник получил от своих российских кураторов почти 250 тысяч в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался житель Полтавы, идеологический сторонник рашизма, который поддерживал вооруженную агрессию РФ.

Кроме того, как заявили в СБУ, он создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием "Русская община Полтавщины".

Таким образом он попал в поле зрения российской разведки, которая дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержание владельца агрохолдинга, работавшего на РФ

В Киеве задержали основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, который расположен на временно оккупированном левобережье Херсонской области и работает в интересах РФ. Эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, находящихся на юге Украины.

В мае 2022 года бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении Федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С тех пор предприятие фигуранта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации РФ более 100 тыс. российских рублей в качестве "налогов".

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