В Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота.

В оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 31 российского оккупанта и их техники.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне сложная и напряженная.

"Враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. С целью недопущения наступления наших войск и восстановления утраченного положения наращивает состав группировки на Криворожском направлении за счет переброски подразделений 35-й армии Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Мобилизовав силы в роту с применением бронированной техники, оккупанты пытались вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка-Андреевка и Сухой Пруд - Белый Колодец. Однако в попытке восстановить утраченное положение враг успеха не имел и ретировался.

"Зато активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал наши позиции. Потерь нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что среди дня южную окраину Костромки обстреляли реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены три частных дома и линии электропередач.

"Нашей армейской авиацией нанесено два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного", - отметили в командовании.

Так, по результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечено потери врага: 31 оккупант, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", два миномета, три единицы бронированной и автомобильной техники, а также беспилотник-разведчик.

"Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов. Полный объем вражеских потерь уточняется", - говорится в заметке.

Кроме того, отмечается, что в Черном море корабельное группировки вражеского флота изменений не претерпело. Продолжает скрываться в ракетно безопасных районах и держать наготове два ракетоносца с 16 ракетами и три больших десантных корабля.

Напомним, оккупанты ударили по Днепропетровщине из "Ураганов": есть раненые, повреждены десятки домов.

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