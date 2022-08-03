Ранения получил 73-летний мужчина, его госпитализировали.

Оккупанты ударили по Днепропетровщине из "Ураганов". В результате вражеского обстрела один человек получил ранения. Кроме этого повреждены десятки домов.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

3 августа враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Обстрел был зафиксирован примерно после обеда.

"После обеда враг дважды накрыл огнем Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по Зеленодольській общине. Ранен 73-летний мужчина. Он в больнице. В Марьянском и большой Костромке повреждены несколько десятков частных домов", - написал Резниченко.

Также он добавил, что на месте вражеских обстрелов уже работают специалисты. Они выясняют масштабы разрушений.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ ликвидировали одиозную Командиршу артиллерии "ДНР" с позывным "Корса". Ранее в Украине ее заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.

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