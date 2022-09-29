Ожидается, что Россия может столкнуться со многими проблемами при мобилизации такого количества гражданских.

За всю свою историю Россия лишь дважды объявляла мобилизацию. В США уверены, что это указывает на проблемы, которые агрессору создали украинцы.

Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона, сообщает пресс-служба Минобороны США.

"До этого они дважды проводили мобилизацию – в 1914 и 1941 годах. Если вы подумаете о последствиях, в которых они сейчас находятся, и сравните их с Первой и Второй мировой войной, то это говорит о том, что украинцы смогли сделать с российской армией", – сказал американский чиновник.

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Отмечается, что россияне не отреагировали положительно за объявление о мобилизации 300 тысяч человек. По словам чиновника, это не первый раз в истории РФ, когда она из-за проблем с достижением целей пытается набрать бойцов среди гражданских.

Ожидается, что Россия может столкнуться со многими проблемами во время мобилизации такого количества гражданских. В частности, много инструкторов находятся на войне, а в Интернете появляются сообщения, что новомобилизованных перебрасывают на фронт лишь после одного дня подготовки.

"Я просто думаю об уровне подготовки, который мы проводим в наших Вооруженных силах, и понимаю, что это... достаточно неадекватно", - подытожил чиновник Пентагона.

Мобилизация в России: что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян военное без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири.

Так, с вечера 21 сентября в бурятских селах вручают повестки мужчинам от 18 до 72 лет и требуют срочно ехать в призывной пункт.

28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".

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