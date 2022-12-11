С аэродрома "Дягилево" уже исчезли 10 бомбардировщиков.

Российское командование будет прятать стратегическую авиацию после ударов по тыловым аэродромах в Энгельсе и под Рязанью. По данным военного эксперта Олега Жданова, с последней базы недавно пропали 10 бомбардировщиков, они уже в Заполярье (Мурманская область).

Как заявил Жданов в интервью OBOZREVATEL тактика сокрытия стратегической авиации противника выгодна для Украины. Для того, чтобы они могли наносить ракетные удары, надо перебрасывать всю техническую базу. А это, по словам эксперта, не один месяц кропотливой работы и не один рейс транспортной авиации.

"Каким может быть маршрут бомбардировщиков? Например, они могут лететь в Энгельс, там заряжаться, потом лететь бомбить Украину, затем возвращаться в Заполярье. Это самая сложная логистика. А прятать самолеты они, конечно, будут, потому что они очень боятся их потерять. Например, по количеству Ту-160- о ни хоть и называют цифру 35, но наша Википедия дает 16 - один модернизированный и 15 старых, советских. По некоторым оценкам, за последние годы на крыле были только четыре машины, которые были замечены в воздухе и зафиксированы с бортовыми номерами. Другие неизвестно, в каком состоянии. Что касается Ту-95, то их около 60 штук, но на сегодняшний день нет точных данных, сколько машин может подняться в воздух", - пояснил Жданов.

По его словам, критериев два. Первое - старые и технически неисправные самолеты. Второй критерий - подготовка экипажей. Жданов добавил, что на эти самолеты экипаж надо готовить не хуже, чем на истребитель. Потеря каждого самолета для россиян недопустима. Они их будут прятать.

"Поэтому за каждый самолет они трясутся. Для них это огромная потеря. Поэтому, конечно, будут прятать", - отметил он.

Впрочем, пока невозможно четко спрогнозировать, что ракетный террор ослабнет. Существует большая угроза от Ту-95, которые все еще остаются в Энгельсе.

"Они убрали из Рязани Ту-122, но Ту-122 есть и в Курске. Они наносили нам никакого вреда – они выпускали по одной ракете Х-22 или Х-59 и не более. Для нас самое главное – Ту-95, которые берут по восемь ракет на подвесы и шесть внутрь. Россия бомбит нас преимущественно Ту-95. Если они уберут их из Энгельса и спрячут куда подальше – тогда да, можно говорить о послаблениях. Если же мы будем наблюдать, что они на месте, тогда о каком ослаблении может идти речь?", - отметил Жданов.

Взрывы на аэродромах РФ - что известно

5 декабря стало известно о взрывах в РФ на авиабазе "Энгельс" и на авиабазе "Дягилево". СМИ сообщили, что на авиаьазе "Энгельс" повреждены два бомбардировщика, а в "Дягилево" из-за взрыва бензовоза погибли три человека.

На следующий день представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нет информации о потери россиян на аэродромах.

При этом the New York Times сообщает, что причиной взрывов на аэродромах стала атака украинских дронов. При этом в одном случае корректировкой занималась группа спецназовцев у цели.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что атаки на две авиабазы РФ заставили россиян рассредоточить свои ракетоносцы, что значительно осложнило поставки ракет к ним.

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