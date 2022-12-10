Роман Свитан указал, что оккупанты бьют по украинским городам один раз в две недели.

Российская Федерация обстреливает Украину раз в две недели. Передислокация российских военных самолетов с аэродрома в Энгельсе не повлияет на новые удары по украинским городам.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан считает, что россияне могут нанести еще несколько ракетных ударов, а их цель неизменна – критическая инфраструктура Украины.

При этом эксперт указал, что оккупантов ожидают сложности с подготовкой новых ударов. Кроме того, Свитан отметил, что остается вопрос целесообразности массированных атак, если украинская ПВО сбивает более 50% ракет.

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"Это уже как политическое руководство России примет решение. Они могут поставить задачу до нуля выпустить все ракеты, у которые у них есть, и военные выполнят приказ", - подытожил полковник запаса ВСУ в комментарии 24 канала.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе - что известно

5 декабря стало известно о взрывах в РФ на авиабазе "Энгельс" и на авиабазе "Дягилево". СМИ сообщили, что на авиаьазе "Энгельс" повреждены два бомбардировщика, а в "Дягилево" из-за взрыва бензовоза погибли три человека.

На следующий день спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что нет информации о потерях россиян на аэродромах.

При этом The New York Times сообщает, что причиной взрывов на аэродромах стала атака украинских дронов. При этом в одном случае корректировкой занималась группа спецназовцев возле цели.

В свою очередь военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что атаки на две авиабазы РФ заставили россиян рассредоточить свои ракетоносцы, что значительно усложнило поставки ракет к ним.

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