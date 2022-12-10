Со временем защитники Украины будут уничтожать до 10 вражеских ракетоносцев за одну атаку, считает эксперт.

Атаки на две авиабазы РФ заставили россиян рассредоточить свои ракетоносцы, что значительно усложнило поставки ракет к ним.

Даже такими атаками - если поражается 1-2 ракетоносца - то мы за несколько месяцев, думаю, процентов 30-40 их флота ракетоносцев можем уничтожить, об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире общенационального телемарафона.

"Россия, конечно, испугалась и начала прятать свои Ту-195 и Ту-160 (стратегические бомбардировщики-ракетоносцы - Ред.) от ударов украинских дронов. Они это делают, чтобы рассредоточить, чтобы не было единой точки, какой был "Энегельс", "Дягилево". Это очень сильно бьет по их логистике, очень трудно будет доставлять ракеты к их ракетоносцам. Поэтому они не смогут делать такие массированные атаки, то есть за раз до 100 ракет стрелять", - сказал Нарожный.

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Он отметил, что, исходя из этого, считает проведенные атаки на аэродромы достаточно успешными, даже если и повреждены только два ракетоносца.

"Я думаю, что со временем наши военные отточат свою практику, свое умение, и мы будем уничтожать 5-10 ракетоносцев за одну атаку. Чем больше будет уничтожено, тем меньше будет у россиян возможности по нам стрелять", - сказал Нарожный.

Взрывы на аэродроме в Энгельсе и на авиабазе "Дягилево" - это надо знать

5 декабря СМИ писали о взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России и на авиабазе "Дягилево" возле Рязани. По сообщениям журналистов, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены на авиабазе "Энгельс", и три человека погибли в "Дягилево" в результате взрыва бензовоза.

6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что нет точной информации, какие именно потери российские оккупанты понесли на аэродромах после взрывов.

Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди украинских чиновников сообщило, что причиной взрывов на российских аэродромах стала атака, совершенная Украиной с помощью дронов, при этом по меньшей мере в одном случае наведением удара занималась группа спецназовцев в непосредственной близости от цели.

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