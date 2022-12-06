В России еще достаточно самолетов, чтобы наносить массированные удары по Украине, отметили в Воздушных силах ВСУ.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины озвучили последствия взрывов на российских аэродромах.

Точные количественные потери российских оккупантов на аэродромах после взрывов неизвестны, как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга.

""Последствия какие? У них просто уменьшится авиационная техника, та, которая пострадала в результате этих загадочных взрывов. Идет речь о том, что если будут восстанавливать, то еще есть вопрос: будут ли восстанавливать?", - заявил Игнат.

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Он добавил, что если восстанавливать, то нужно иметь материалы, из которых это будет делаться.

"Возможно, будет введено донорство - с других самолетов будут снимать, чтобы вставить в эти... Но это определенно очень хорошие новости. Потому что, если выходит из строя один-два самолета, может еще каким-то образом выйдут из строя еще несколько самолетов, то это их способности уменьшает. Понятно, что нанесение таких массированных ракетных ударов - оно еще вероятно. Потому что достаточно этих самолетов у них есть на вооружении. И Ту-95, и Ту-160, и Ту-22М3, к сожалению, у России еще есть", - подчеркнул Игнат.

При этом, по его словам, несоблюдение мер безопасности в РФ "может приводить к дальнейшим последствиям и уменьшению их боевого потенциала".

"И Воздушные силы, и все мы с вами надеемся, что как можно больше потерь там понесла... их авиабаза и т.д.", - сказал спикер.

Взрывы на авиабазах России - важнейшие новости

Как сообщил УНИАН, 5 декабря многие открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России и на авиабазе "Дягилево" возле Рязани. По сообщениям, два бомбардировщика Ту-95 были повреждены на "Энгельсе", и три человека погибли на базе "Дягилево", когда взорвался бензовоз.

Британская разведка предполагает, что российское командование будет пытаться применить серьезное наказание для тех российских офицеров, которые будут считаться ответственными за допущение инцидентов на авиабазах "Энгельс" и "Дягилево".

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