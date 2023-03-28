Сложная многочасовая операция в Киеве не помогла спасти волонтера.

В Киеве умер умер польский волонтер Марек, раненный накануне в результате вражеского обстрела во время оказания гуманитарной помощи на маршруте Константиновка - Часов Яр.

Как сообщает Inicjatywa Nehemiasz, Марек занимался волонтерством в Украине с осени прошлого года. Медики пытались спасти его в течение недели. Вчера, 27 марта, сердце Марека остановились в больнице Киева.

"Он очень серьезно относился к этим путешествиям и был причастен к их подготовке, контактировал с украинской стороной и активное участие в них. Был в Ирпене, Фастове, Запорожье и Донецке. Он также придавал большое значение надлежащей подготовке... Несмотря на мгновенную эвакуацию и высочайший профессионализм украинских медиков, которые несколько часов операций боролись за его жизнь, Марек умер в клинике Киева", - отмечает организация.

В организации добавили, что украинские коллеги высоко оценивали профессионализм Марека. Один из парамедиков, знавший волонтера лично так прокомментировал новость о его смерти: "Марек был человеком. Таких очень мало".

Ранение польского волонтера

16 марта российская ракета попала в автобус польских волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в Часов Яр. Отмечалось, что микроавтобус с волонтерами обстреляли поздно вечером. Среди раненых двое поляков из Познани. Марек был в стабильно тяжелом состоянии, а его коллега - в более легком состоянии.

Польский посол в Украине Бартош Цихоцкий подтвердил, что возле Бахмута в результате российского удара ранены польские волонтеры.

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