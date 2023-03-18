Волонтерское авто обстреляли россияне.

Польский посол в Украине Бартош Цихоцкий подтвердил, что возле Бахмута в результате российского удара ранены польские волонтеры.

"Российская ракета попала в автобус польских волонтеров, которые везли гуманитарную помощь в Часов Яр", - сказал он, передает TVN24. При этом Цихоцкий отметил, что ранен только один волонтер. "У нас есть данные о раненом гражданине Польши. Ему оказывается медицинская помощь", - сказал он. Других подробностей посол не привел.

Агентство PAP поговорило с представителем польской инициативы Nehemiasz, в составе которой работали волонтеры. Он сказал, что раненых два человека.

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"Микроавтобус... был расстрелян в четверг поздно вечером. Среди раненых двое поляков из Познани. Один из них в стабильно тяжелом состоянии. Другой - в более легком состоянии", - сказал он.

Волонтеры в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения работает много волонтеров из разных стран. Они возят помощь как военным, так и гражданским в зоне боевых действий. Также волонтеры помогают с эвакуацией гражданского населения.

Время от времени волонтерские группы попадают под обстрелы. Так, 4 февраля в Бахмуте погиб известный американский волонтер Пит Рид. Россияне убили его во время оказания помощи гражданскому населению.

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