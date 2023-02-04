Оккупанты убили его во время оказания помощи гражданскому населению.

В Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои, погиб известный американский волонтер Пит Рид. Россияне убили его в четверг во время оказания помощи гражданскому населению.

Как сообщила группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine, которую долгое время возглавлял Род, волонтера внесли в список "погибших при оказании помощи" во время миссии с другой организацией.

"В Бахмуте, Украина, погиб основатель GRM Пит Рид. Пит был основой GRM, занимая пост главы правления в течение 4 лет. В январе Пит отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors в их миссии в Украине, и был убит во время оказания помощи", - сказано в сообщении.

"Это суровое напоминание об опасности, с которой сталкиваются спасатели и сотрудники гуманитарных организаций в зонах конфликтов, когда они оказывают помощь гражданам, оказавшимся под перекрестным огнем. Питу было всего 33 года, но он прожил жизнь, служа другим, сначала как награжден морской пехотинец США, а затем в сфере гуманитарной помощи. GRM пытаться почтить его наследие и самоотверженное служение, которое он практиковал", - говорится в заявлении.

На сайте Global Outreach Doctors Пита Рида указывают как директора организации в Украине.

Как сообщает CNN представитель Государственного департамента США подтвердил в комментарии "недавнюю смерть гражданина США в Украине".

Жена Рида, Алекс Кей Поттер, в Instagram сообщила, что ее муж не только жил ради своего долга, но и, очевидно, погиб, спасая жизнь другого члена команды.

"Он эвакуировал мирных жителей и помогал раненым, когда его автомобиль скорой помощи обстреляли. Он умер, делая то, что дало ему жизнь и что он любил, и, видимо, спасая члена своей команды своим собственным телом", - отметила жена.

Волонтерскую деятельность Пит Рид начал после урагана "Сэнди", который бушевал в штате Нью-Джерси. Он возглавлял медицинские бригады во время битвы за Мосул в Ираке, оказывая помощь более 10 000 травмированным лицам.

Ситуация в Бахмуте

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии. Эту информацию ISW подтвердили украинские военные.

Одновременно в ISW подчеркнули, что захват Бахмута русскими войсками не является неизбежным. Однако ВСУ могут отступить из города, чтобы избежать неоправданно высоких потерь.

В четверг, 2 февраля, в Бахмуте Донецкой области попали под обстрел и получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сьорсвен Трелвик и Симон Йонсен.

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