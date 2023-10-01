Враг запустил ударные беспилотники – предположительно, Shahed.

Российские оккупационные войска снова атакуют юг Украины дронами. Ударные БпЛА – предположительно, Shahed – летят со стороны Черного моря в направлении Одесской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Впоследствии военные уточнили, что группа дронов летит в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов области находиться в укрытиях.

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Между тем сообщается о звуках взрывов в Одессе.

Обновлено 23:18: Несколько групп ударных БпЛА типа Shahed с Черного моря летят в направлении Николаевской и Одесской областей, сообщили воздушные силы ВСУ.

Обновлено 23:50: Наблюдается несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одесской области. Еще несколько групп на территории Одесской области в северо-западном направлении, уточнили военные.

Обновлено 00:14: Винницкая, Кировоградская область – угроза ударных БпЛА. Там объявлена тревога.

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Атаки РФ по Украине

В субботу, 30 сентября, враг атаковал Донецкую область. Россияне нанесли авиаудар по Константиновке – 13-летний ребенок получил ранения. Также под вражеским огнем оказались села Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района области.

Кроме того, в последнее время враг чаще применяет для атак по Украине ударные дроны. Под особым вниманием противника – юг Украины.

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