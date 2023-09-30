Кроме того, россияне ударили по селам Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района.

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки пострадал 13-летний ребенок.

"По данным следствия, 30 сентября 2023 года армия государства-агрессора в очередной раз обстреляла мирные населенные пункты Донетчины. Около 16:00 оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновке, по предварительным данным, с использованием КАБ-500. В зоне поражения оказались территория транспортного предприятия и жилая застройка, где в это время на улице гуляли двое детей", – сообщает Донецкая областная прокуратура.

Правоохранители уточнили, что 13-летний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

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Кроме того, россияне ударили по селам Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района. Там пострадали женщины в возрасте 43 и 54 года. Обе во время обстрелов находились в своих домах, сейчас они госпитализированы.

"Среди разрушенных и поврежденных объектов – более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов, хозяйственные постройки, помещения предприятий, автомобили и линии электропередач", – отметили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Удары РФ по Украине

За время полномасштабной войны российские оккупанты разбомбили 37 военных заводов в Украине. Такую информацию озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Государство уже прорабатывает предложения по их восстановлению.

Тем временем враг постоянно атакует украинские города ракетами, дронами и авиабомбами. От ежедневных обстрелов страдает, в частности, Херсон и область. 28 сентября в результате атаки РФ на Херсон погибла младшая медсестра, у которой было трое детей.

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