По его убеждению, такая масштабная война не может продолжаться долго.

Министр обороны Алексей Резников считает, что война в Украине может закончиться уже в этом году.

Как заявил министр в интервью NV, это "война ресурсов мира против ресурсов орков".

"Ресурсы россиян уменьшаются, у нас тоже, но у нас есть Рамштайн-клуб, как я его называю, это больше, чем НАТО, это более 50 стран, которые уже хотят нашей победы и инвестируют в нее и верят, что она реалистична. Поэтому это война ресурсов Западного мира против ресурсов орков", - уточнил министр.

Резников подчеркнул, что эта война не может продолжаться долго из-за "информационного компонента", поскольку мир знает о зверствах РФ в Буче, Изюме, Мариуполе и других городах.

"Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, которые позволяют наносить точные удары и сбалансировать отсутствие живой силы", - пояснил Резников.

Он высказал мнение, что война закончится быстро. "Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы", - добавил министр.

Когда закончится война в Украине - последние прогнозы

Время от время в информационном пространстве появляются прогнозы относительно окончания войны. В частности, глава ГУР Кирилл Буданов неоднократно говорил, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится. Недавно он подтвердил, что его мнение не изменилось.

Тем временем глова Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко уверен, что Украина отпразднует победу в октябре или ноябре этого года. Такой прогноз он дал прошлой осенью и с тех пор не менял его.

Однако в СНБО сдержанно говорят, что невозможно спрогнозировать точные сроки окончания войны.

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