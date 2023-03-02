Важны количество и сроки поставок военной техники от партнеров.

Точные сроки окончания войны спрогнозировать невозможно, ведь не все зависит от Украины. Есть и другие факторы, например, количество и сроки поставок военной техники от западных партнеров.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. Он сказал: "Сегодня состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой, как всегда, проговаривали военные вопросы. Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать будет ли это (длительность войны, — УНИАН) месяц, или два, или полгода, или немножко больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас".

По словам Данилова, ключевым фактором влияния на фронтовую ситуацию выступают поставки техники от западных партнеров. Объемы отправляемого оружия постепенно увеличиваются.

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"Есть понимание, что помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет, и она увеличивается... Ну и, конечно, будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут", — подытожил Данилов.

Прогнозы насчет окончания войны

На пресс-конференции в честь годовщины полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Если все мы выполним свои задачи, нас ждет победа. Я уверен, что победа будет. Я действительно хочу, чтобы в этом году. У нас все для этого есть — мотивация, уверенность, друзья, дипломатия. Мы объединили все силы против этого нашествия".

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко считает, что Украина отпразднует победу в октябре или ноябре 2023 года. Такой прогноз руководитель дал прошлой осенью и с тех пор не менял его.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не верит в окончание войны в течение года. По его мнению, в феврале 2024-го боевые действия будут продолжаться.

Руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в октябре дал следующий прогноз: ВСУ выйдут к границам 1991-го года ближайшим летом. А недавно он сообщил, что не менял своего мнения на этот счет.

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