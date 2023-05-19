Во Львове российские ударные дроны "Shahed" иранского производства атаковали объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.
Он рассказал подробности о взрыве, который был слышен во Львове около 4 часов утра.
"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали "Шахедами", - сообщил Садовый. В то же время, как отметил мэр, пострадавших нет.
Массированная атака РФ 19 мая 2023 года - последние новости
В ночь на 19 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге, Ривненской и Львовской областях.
По Киеву оккупанты запустили дроны в "несколько волн", все БПЛА, которые двигались в сторону столицы, уничтожены. Указывается, что это уже десятая атака РФ на Киев с начала мая.
В Кривом Роге этой ночью враг ударил по частному промышленному предприятию (здание подверглось существенным разрушениям) и попал в админздание. Есть пострадавшие.
Генштаб уточняет, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ракетных, 39 авиационных ударов по Украине. Также было совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня