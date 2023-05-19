В Киевской области были слышны взрывы в результате работы ПВО.

Ночью практически по всей территории Украины объявленная воздушная тревога.

В Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы, сообщил глава ВГА Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимать и не выкладывать в интернете. Берегите себя и своих близких, воздушная тревога продолжается", - сообщил он.

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Еще до этого в Киевской области были слышны взрывы. Сообщалось о работе ПВО по "шахедам", которые были и в Черниговской и Житомирской областях.

Впоследствии тревога из-за дронов распространилась на несколько западных областей, а также покраснели южные регионы. Мониторинговые чаты сообщали о пусках с моря "Калибров" в сторону Одесской и Николаевской областей.

2:15. Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО.

"Находитесь в укрытиях до отбоя", – сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

2:20. Тревога распространилась на всю Украину.

Атаки России на Украину-последние новости

Вечером около 21: 00 по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным мониторинговых пабликов, взлетел российский МиГ-31К военно-воздушных сил РФ - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

Ночью 18 мая воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины. Враг атаковал ракетами Киев и несколько областей. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет.