За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ракетных, 39 авиационных ударов по Украине. Также было совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Кроме этого, враг за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов Северском и Слобожанском направлениях, более 10 сел и городков на Купянском.
На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты били из авиации и артиллерии, на Бахмутском – наносили авиационные удары.
"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – акцентирует Генштаб.
Обстрелы Украины 19 мая - что надо знать
В ночь на 19 мая по все территории Украины была объявлена воздушная тревога. О звуках взрывов сообщали в Кривом Роге, Киевской, Черниговской и Житомирской областях, впоследствии – в западных регионах (на Львовщине, Волыни и Ровенщины).
Уже известно, что на Киевщине РФ атаковала дронами-камикадзе, применив тактику "нескольких волн", все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны