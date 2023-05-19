Вероятность дальнейших ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 39 ракетных, 39 авиационных ударов по Украине. Также было совершено 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме этого, враг за прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов Северском и Слобожанском направлениях, более 10 сел и городков на Купянском.

На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты били из авиации и артиллерии, на Бахмутском – наносили авиационные удары.

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"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой", – акцентирует Генштаб.

Обстрелы Украины 19 мая - что надо знать

В ночь на 19 мая по все территории Украины была объявлена воздушная тревога. О звуках взрывов сообщали в Кривом Роге, Киевской, Черниговской и Житомирской областях, впоследствии – в западных регионах (на Львовщине, Волыни и Ровенщины).

Уже известно, что на Киевщине РФ атаковала дронами-камикадзе, применив тактику "нескольких волн", все обнаруженные воздушные цели уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны

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