В ночь на 19 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины. Взрывы прогремели и в Кривом Роге.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг попал в частное предприятие и административное здание. Есть пострадавшие.
"Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу несколько зданий загорелись. В одном из них спасатели до сих пор укрощают огонь. Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - сообщил он.
Глава районной военной администрации Александр Вилкул уточнил, что было 4 попадания.
"Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в нашем городе работают стабильно", – добавил он.
Обстрелы Украины 19 мая - что надо знать
В ночь на 19 мая российские захватчики нанесли удар по Украине, в частности, используя дроны-камикадзе.
Взрывы раздавались в ряде регионов Украины. Киевскую область РФ атаковала дронами-камикадзе "несколькими волнами", все вражеские цели сбиты силами противовоздушной обороны.
Также дронами Shahed атакована Львовская область, в регионе работала ПВО, пострадавших нет.