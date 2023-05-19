Этой ночью в городе прогремело несколько взрывов.

В ночь на 19 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины. Взрывы прогремели и в Кривом Роге.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, враг попал в частное предприятие и административное здание. Есть пострадавшие.

"Враг ударил по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Есть существенные разрушения цехов, уничтожено оборудование. Сразу несколько зданий загорелись. В одном из них спасатели до сих пор укрощают огонь. Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - сообщил он.

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Глава районной военной администрации Александр Вилкул уточнил, что было 4 попадания.

"Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в нашем городе работают стабильно", – добавил он.

Обстрелы Украины 19 мая - что надо знать

В ночь на 19 мая российские захватчики нанесли удар по Украине, в частности, используя дроны-камикадзе.

Взрывы раздавались в ряде регионов Украины. Киевскую область РФ атаковала дронами-камикадзе "несколькими волнами", все вражеские цели сбиты силами противовоздушной обороны.

Также дронами Shahed атакована Львовская область, в регионе работала ПВО, пострадавших нет.

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