Это уже десятая воздушная атака на Киев за 19 дней мая.

Ночью 19 мая 2023 года во время воздушной тревоги российские оккупанты снова атаковали Киев с воздуха. На этот раз, по информации местных властей, враг выпустил иранские дроны-камикадзе "Shahed", все они уничтожены на подлете к столице.

Как сообщает пресс-служба КГВА, РФ применила тактику "в несколько волн", с короткими интервалами между атаками.

Такой тактикой россияне пытаются истощить столичную систему ПВО и психологически повлиять на гражданских, отмечают в администрации.

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"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущено! Спасибо защитникам неба за отличную работу!" - говорится в сообщении КМВА.

Это уже десятая воздушная атака на Киев за 19 дней мая - с интервалом между последними - менее суток.

Атака на Киев 18 мая 2023 года - главное

Россия 18 мая уже в девятый раз с начала мая осуществила воздушную атаку на Киев.

Над столицей были сбиты все вражеские цели. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива.

Атака на Киев была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА.

В целом в тот день силам ПВО удалось сбить над Украиной 29 из 30 крылатых ракет врага.

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