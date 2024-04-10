Обозреватель предупредил о высокой опасности.

Российские войска утром 10 апреля атаковали Одессу баллистикой с территории временного оккупированного Крыма. Как сообщил военно-политический обозреватель, по предварительной информации, было задействовано 4 баллистические 9М723 ОТРК "Искандер" и 2 аэробаллистические "Искандер-К".

Эксперт призвал одесситов не игнорировать сигналы тревоги.

"Не забывайте, сегодня 10 апреля - день освобождения Одессы от нацистских оккупантов! У их наследников, российских оккупантов, фетиш на такие даты! Сегодня может быть сложный день для Одессы, поэтому делайте всё, чтобы быть в безопасности", - объяснил Коваленко.

Взрывы в Одессе 10 апреля

Как сообщал УНИАН, российские захватчики ударили по Одессе ракетами 10 апреля, в день 80-й годовщины освобождения от фашистов.

В городе во время воздушной тревоги прозвучало несколько громких взрывов. Жители разных районов города сообщили, что у них дрожат дома, у некоторых сработала сигнализация на автомобилях. Мэр города Геннадий Труханов и глава ОВА Олег Кипер обратились к населению с просьбой находиться в укрытиях.

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