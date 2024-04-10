На Бахмутском направлении отражено 29 атак врага, а на Навопавловском - 28.

За прошедшие сутки Бахмутское и Новопавловское направления стали самыми горячими из-за большого количества попыток российских войск прорвать украинскую оборону.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения.

При этом, в общем, враг нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Как отмечает Генштаб, на Купянском направлении украинскими защитниками отражено 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

Также, на Лиманском направлении украинскими воинами отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

В то же время, на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новый, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где тот 28 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

Вместе с тем, на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществили безуспешную атаку позиций наших войск.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - сказано в сводке.

Отдельно сказано, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Силах обороны юга Украины опровергли информацию о том, что российские захватнические войска зашли в село Роботино и фактически закрепились там. В частности, в зоне ответственности 65 отдельной механизированной бригады, которая обороняет населенный пункт Работино, действительно происходят регулярные столкновения с диверсионно-разведывательными группами захватчиков, которые заходят в село и пытаются там закрепиться. Но успеха оккупанты не имеют.

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