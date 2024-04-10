Враг атакует Одесскую область, применяя различные виды ракет.

Российские захватчики вновь наносят по Одессе ракетные удары в день 80-й годовщины освобождения от фашистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в городе во время воздушной тревоги прозвучало несколько громких взрывов. Жители разных районов города сообщили, что у них дрожат дома, у некоторых сработала сигнализация на автомобилях. Мэр города Геннадий Труханов и глава ОВА Олег Кипер обратились к населению с просьбой находиться в укрытиях.

Впоследствии в Силах обороны юга сообщили, что враг атакует Одесскую область, применяя различные виды ракет.

Видео дня

"Идет боевая работа Сил противовоздушной обороны. Напоминаем! Это также может быть опасно! Враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте работе Сил обороны! Не ориентируйте врага публикациями боевой работы и последствий попаданий", - отмечают военные.

Сегодня утром террористы уже атаковали Одессу. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса). Враг попал по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Ранения различной степени получили двое работников транспортного предприятия, они госпитализированы.

Также в результате атаки поврежден энергетический объект, частный дом, автомобили горожан.

Атаки на Одесскую область

9 апреля около 19:50 российская армия нанесла ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одессе. Повреждены административные и технические помещения. Осмотр продолжается, на местах событий работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

А уже в ночь на 10 апреля россияне запустили ударные беспилотники по Одесской области. На рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику.

Вас также могут заинтересовать новости: