Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что оккупантам не удастся прорвать линии обороны и продвинуться вглубь Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивает, что Украина прилагает все усилия для ускорения победы, любое решение о прекращении войны будет основываться на выходе российских войск из всех территорий Украины по состоянию на 2014 год.

"Мы надеемся и делаем все, что зависит от нас, чтобы прекратить эту войну как можно скорее нашей победой и освобождением украинских территорий", - об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, разделяют ли западные партнеры Украины надежды президента Владимира Зеленского на победу Украины в войне против РФ в 2023 году.

При этом министр добавил, что сложно устанавливать какие-либо временные рамки, когда это произойдет.

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"Но мы прилагаем все усилия. И если это произойдет летом, это, конечно, стало бы отличной новостью", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что надежды президента Украины основываются на оценке динамики войны, оценке военных возможностей Украины и России, на уровне поддержки, которая поступает в Украину от международных партнеров.

Отвечая на вопрос о его оценке возможностей российской армии вести войну зимой, Кулеба отметил, что ВСУ делают все, чтобы не допустить этого.

"Я думаю, что российская возможность осуществлять большое наступление, которое, вероятно, будет возобновлено где-то в конце января-февраля,.. - это то, что они пытаются делать. И мы, конечно, делаем все возможное, чтобы не допустить этого. Я не говорю точно, что это происходит. Но, принимая во внимание мобилизацию, объявлен призыв и подготовку новых призывников, их передвижения тяжелого вооружения в стране - они несомненно сохраняют надежды, что будут способны прорвать наши линии обороны и продвинуться вглубь Украины. Мы делаем все, чтобы сделать невозможным это. И я решительно верю, что им этого не удастся", - сказал Кулеба.

В то же время, как сказал Кулеба, Украина не собирается уступать свои территории, потому что вопросы территориальной целостности не выносятся на переговоры.

"Любое решение или любая дипломатическая финальная игра будут основываться на выходе России из всех территорий Украины по состоянию на 2014-й год", - подчеркнул Кулеба.

Война в Украине зимой – прогнозы

Американская разведка прогнозирует снижение темпов боев в зимний период. По словам директора Национальной разведки США Аврил Хейнс, и украинские, и российские военные попытаются провести переоснащение и пополнить запасы для подготовки к контрнаступлению после зимы.

Также в США считают, что Россия сосредоточится на ударах по критической инфраструктуре, чтобы "заморозить" Украину и подорвать "боевой дух" в тылу.

Напротив, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечает одно важное преимущество ВСУ перед ВС РФ – обмундирование. Украинское командование это может использовать, запутав врага.

Вместе с тем, как пишет The Guardian, подвоз боеприпасов на передовую замедлится из-за погодных условий.

Скептические настроения не подорвали военную поддержку Западом Украины. На седьмом заседании "Рамштайна" было принято решение помочь ВСУ с оружием, чтобы "не сбавлять темпы" в наступлениях.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что зима - на стороне украинской армии, оскольку она будет лучше оснащенной, чем российская, и продолжит подрывать российские пути обеспечения.

По мнению аналитиков Института изучения войны, зимой условия для ведения боев "будут гораздо более благоприятные для Киева, чем для Москвы", поэтому западные союзники должны этим воспользоваться.

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