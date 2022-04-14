Жителей Лозовой и Барвенково власти настойчиво призывают временно выехать из-за вероятности развертывания боевых действий именно в этих районах.

В среду, 13 апреля, в результате обстрелов армией РФ жилых кварталов Харькова погибли 4 мирных жителя, еще 10 ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

"Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. К сожалению, в результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 ранены", - отметил он.

По информации председателя ОГА, в области сложным остается Изюмское направление. В то же время ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно движутся контрнаступлением в Дергачевском и Роганском направлениях.

Синегубов также отметил, что в области проводится эвакуация из Лозовой и Барвенково.

"Мы настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории, так как прогнозируем вероятность развертывания боевых действий именно в этих районах. Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцов, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленые" коридоры", - сказал он.

Председатель ОГА проинформировал, что гуманитарные грузы продолжают доставлять в пункты выдачи в Харькове и в общины области. Отложена доставка в Золочев из-за интенсивных обстрелов оккупантов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о будущем города и его реконструкции после окончания войны.

Эвакуация из Харькова: как уехать

Как сообщал УНИАН, на 14 апреля из Харькова назначено дополнительный рейс "Интерсити+" №755 Харьков-Львов.

Рейс №723 Харьков-Киев отправлением в 13:05 был отменен, однако пассажиры с билетами на этот поезд могут воспользоваться вместо него рейсом №755.

Кроме того, "Укрзализныця" временно отменяет курсирование поезда №142/141 Львов-Лозовая с 20 апреля из Львова, и с 21 апреля - с Лозовой. Поезд может быть доназначен в случае увеличения эвакуационного потока.

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