Так, по его словам, военный опыт будет учтен при восстановлении города.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о будущем Харькова и его реконструкции после окончания войны.

Так, по его словам, военный опыт будет учтен при восстановлении города. Об этом мэр заявил в эфире телемарафона.

Город разделят на несколько зон: центр города, "он будет построен заново и с другими технологиями, но с учетом архитектурных особенностей города". Жилые дома и спальные районы, "у них будут паркинги, которые при необходимости можно будет использовать, как бомбоубежища".

Детские садики и школы также будут с укрытиями.

"Пересмотрят систему теплоснабжения, ее зонируют, чтобы в случае аварии вся система не отключалась. Дороги будут с многоуровневыми развязками, что снимет нагрузку и разгрузит транспортные артерии. Будет изменена система водоснабжения, начнут бурение скважин по современным технологиям, изменится качество очистки воды", - рассказал мэр.

Мэр против реконструкции старого жилья, "дома, построенные в советское время, не имеют многоярусных паркингов, в них нет энергосбережения - надо заново создать жилые комплексы".

Напомним, оккупанты почти полностью уничтожили поселок на Харьковщине.

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