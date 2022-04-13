"Укрзализныця" на 14 апреля назначает дополнительный рейс "Интерсити+" из Харькова.
Об этом УЗ сообщила в Telegram.
""Укрзализныця" назначает и открывает продажи на дополнительный рейс из Харькова на 14 апреля: 17:00 – "Интерсити+" №755 Харьков - Львов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейс №723 в сообщении Харьков - Киев отправлением в 13:05 был отменен, однако пассажиры с билетами на этот поезд могут воспользоваться вместо него рейсом №755.
"Кроме того, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд №120 Запорожье - Львов, который ранее был эвакуационным. Благодаря этому пассажиры из Кривого Рога смогут покупать билеты и гарантированно бронировать себе место во Львов. Взамен будет назначен другой эвакуационный - бесплатный! - поезд до Львова: он отправится из Запорожья 14 апреля в 11:30", - добавили в пресс-службе.
Также "Укрзализныця" временно отменяет курсирование поезда №142/141 Львов - Лозовая с 20 апреля из Львова, и с 21 - из Лозовой. Поезд может быть допназначен в случае увеличения эвакуационного потока.
"Сейчас железнодорожное сообщение со станций Славянск и Лозовая в направлении Львова, Ужгорода и Хмельницкого обеспечивается минимум 3 эвакуационными поездами ежедневно", - подчеркнули в пресс-службе.