Также компания открывает продажу билетов на поезд №120 Запорожье - Львов, который ранее был эвакуационным.

"Укрзализныця" на 14 апреля назначает дополнительный рейс "Интерсити+" из Харькова.

Об этом УЗ сообщила в Telegram.

""Укрзализныця" назначает и открывает продажи на дополнительный рейс из Харькова на 14 апреля: 17:00 – "Интерсити+" №755 Харьков - Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейс №723 в сообщении Харьков - Киев отправлением в 13:05 был отменен, однако пассажиры с билетами на этот поезд могут воспользоваться вместо него рейсом №755.

"Кроме того, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд №120 Запорожье - Львов, который ранее был эвакуационным. Благодаря этому пассажиры из Кривого Рога смогут покупать билеты и гарантированно бронировать себе место во Львов. Взамен будет назначен другой эвакуационный - бесплатный! - поезд до Львова: он отправится из Запорожья 14 апреля в 11:30", - добавили в пресс-службе.

Также "Укрзализныця" временно отменяет курсирование поезда №142/141 Львов - Лозовая с 20 апреля из Львова, и с 21 - из Лозовой. Поезд может быть допназначен в случае увеличения эвакуационного потока.

"Сейчас железнодорожное сообщение со станций Славянск и Лозовая в направлении Львова, Ужгорода и Хмельницкого обеспечивается минимум 3 эвакуационными поездами ежедневно", - подчеркнули в пресс-службе.

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