Российский оккупант отметил, что это уже не первый такой случай.

Российский оккупант обвинил руководство в гибели военных РФ в Макеевке в новогоднюю ночь. Он пожаловался, что военных разместили слишком близко к фронту.

"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный пи*дец. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках,... а там просто в старом ПТУ разместили всех и все, *битесь как хотите", - рассказал россиянин в разговоре со знакомым, который перехватили сотрудники СБУ.

По его словам, на территории ПТУ находились также бочки с топливом, оружие и транспорт. Кроме того, россиянин пожаловался на местных жителей, которые фотографирую позиции оккупантов и сдают украинским защитникам.

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Удар по россиянам в Макеевке - что известно

В новогоднюю ночь ВСУ "поздравили" россиян, которые находились в училище в Макеевке. По разным данным, в здании могло быть до 600 мобилизированных из РФ. Среди "двухсотых" спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Сначала в Москве официально подтвердили гибель 63 военных, но 4 января потери РФ снова выросли - в минобороны заявили о гибели 89 оккупантов.

При этом замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил РФ Сергей Севрюков заявил, что основная причина удара - "массовое использование личным составом мобильных телефонов", позволившее ВСУ "запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара". В свою очередь родственники ликвидированных оккупантов не доверяют официальной версии "трагедии".

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