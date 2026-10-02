Еда по всему миру стремительно дорожает: больше всего прибавили зерновые, сахар и масло

Ситуацию несколько компенсирует снижение цен на мясную группу.

Продукты питания по всему миру подорожали в сентябре в среднем на 1,5%, прежде всего благодаря росту цен на такие сельскохозяйственные товары, как зерновые, растительные масла и сахар. В целом за год цены на продукты выросли уже на 5,8%, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В то же время за месяц стоимость молочных продуктов осталась стабильной, а стоимость мяса – снизилась. Индекс цен ФАО в настоящее время на 15,1% ниже пикового уровня, достигнутого в марте 2022 года.

Зерновые за последний месяц подорожали на 5,1%, а за год – целых 17,2%. В частности, перебои в торговле в Черноморском регионе ограничили экспортное предложение пшеницы и кукурузы.

Видео дня

Растительные масла по сравнению с августом подорожали в сентябре всего на 0,9%, однако за год выросли уже на 18,3%. Месячный рост обусловлен прежде всего повышением мировых цен на пальмовое масло, что с лихвой компенсировало снижение котировок на подсолнечное масло.

Цены на подсолнечное масло снижались третий месяц подряд из-за ожиданий значительных объемов поставок из Черноморского региона, хотя длительные логистические перебои и ограниченные экспортные мощности альтернативных маршрутов сдерживали это падение.

Цены на сахар растут третий месяц подряд и достигли самого высокого уровня с апреля 2025 года. Подорожание в первую очередь обусловлено ожидаемым сокращением мирового предложения сахара в следующем году. Сахар подорожал на 6,1% за месяц и на 14,7% – за год.

Стоимость мяса в мире за месяц снизилась в среднем на 1,1% и откатилась до уровня годичной давности. Снижение произошло вследствие падения котировок на мясо птицы и свинину, тогда как цены на говядину и баранину оставались в целом стабильными.

Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с августом потерял 0,1%. В целом молочная группа остается на 19,1% дешевле, чем год назад. В сентябре подешевел творог, подорожало сухое молоко, а цены на сливочное масло практически не изменились.

Цены на продукты – последние прогнозы

Из-за влияния мощного климатического явления Эль-Ниньо миру грозят высокие цены и дефицит сахара. Погодное явление окажет пагубное влияние и на другие культуры, в частности рис, какао, кофе и пальмовое масло. Пик Эль-Ниньо прогнозируется только в конце текущего года.

Согласно прогнозам, куриные яйца в Украине будут дорожать осенью, и их стоимость может вырасти до 25% за три месяца. Такая ситуация связана как с сокращением продолжительности светового дня и, соответственно, яйценоскости кур, так и с постоянным ростом себестоимости производства яиц.

Вас также могут заинтересовать новости: