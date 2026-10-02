Движение метро через Южный мост можно возобновить при одном условии, - Кличко

Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

Метрополитен готов возобновить движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги после российских атак, но есть одно условие. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что 2 октября Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о движении транспорта по мостам через реку Днепр в Киеве.

По его словам, были заслушаны военные, правоохранители, ГСЧС, коммунальные службы, все представили предложения по обеспечению безопасности с учетом необходимости логистического транспортного сообщения между левым и правым берегами в городе. Он подчеркнул, что предложения Совета обороны передаются центральным органам власти.

Видео дня

"Обсудили также вопрос о движении "зеленой" ветки метро. Метрополитен готов возобновить после вчерашних атак движение метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги. Но после получения экспертного заключения о состоянии сооружения от научных институтов, куда обратилось Мининфраструктуры", – отметил Кличко.

Атаки на Южный мост в Киеве

Как сообщал УНИАН, накануне, 1 октября, Россия дважды с помощью беспилотников атаковала Южный мост в Киеве. По данным мэра столицы Виталия Кличко, зафиксировано попадание вблизи опорной части сооружения. Во время атаки по мосту проезжал поезд метро, пассажиры и машинист не пострадали.

Движение по мосту было приостановлено, а позже наземный общественный транспорт снова запустили. Работу метро не возобновляли.

2 октября утром Россия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве. Об этом стало известно около 05:03.

Вас также могут заинтересовать новости: