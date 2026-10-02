Нейросеть GPT-6 Astra за шесть часов взломала шифр Наполеона спустя 217 лет

В теории подобную задачу можно было бы выполнить и вручную, однако это был бы долгий и трудоемкий процесс.

Нейросеть GPT-6 Astra помогла впервые восстановить содержание письма, которое Наполеон Бонапарт отправил одному из своих генералов в 1809 году. Зашифрованное послание оставалось неразгаданным более двух столетий – ключ к нему был утрачен, пишет The Telegraph.

Речь идет о письме генералу Огюсту де Мармону, находившемуся в то время на территории современной Хорватии. Послание по поручению Наполеона передал его пасынок Эжен де Богарне. В нем содержалась информация о расположении и передвижении французских и австрийских войск накануне войны между Францией и Габсбургской монархией.

Расшифровкой занялся инженер по искусственному интеллекту Картер Черч из компании SentinelOne. Он использовал модель GPT-6 Astra от компании OpenAI. На сегодня это самая передовая и мощная система искусственного интеллекта. На восстановление текста ИИ потребовалось около шести часов.

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Рукопись состояла из 24 строк и примерно 1300 знаков, закодированных сложным шифром замены из 155 символов. Ранее криптографам удалось разгадать только 33 из них. GPT-6 Astra сопоставила известные данные с текстом письма, а затем использовала метод имитации отжига – алгоритм, позволяющий перебирать различные варианты и находить наиболее подходящие комбинации. Результаты также сравнивались с другими сохранившимися текстами того времени.

В итоге удалось восстановить содержание военного донесения. Наполеон сообщил Мармону о расположении войск и призывал его готовиться к маршу, не опасаясь превосходящих сил противника. В письме также говорилось, что Австрия будет атакована одновременно с нескольких направлений.

По словам Черча, в теории подобную задачу можно было бы выполнить и вручную, однако это был бы долгий и трудоемкий процесс. Исследователь также отметил, что прежде никогда не занимался расшифровкой исторических шифров, но его вдохновила новость о том, как GPT-6 Astra расшифровала секретное сообщение Enigma спустя 80 лет.

Как УНИАН уже рассказывал, модель Claude Fable 5.1 за 44 минуты взломала шифр 17 века, не поддававшийся 373 года.

По словам OpenAI, GPT-6 Astra выходит за пределы обычных чат-ботов и способна самостоятельно выполнять сложные комплексные задачи. Разработчики утверждают, что этот релиз знаменует начало полноценной эры общего искусственного интеллекта (AGI).

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