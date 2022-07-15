Сейчас на станции находится около 500 оккупантов.

Российские оккупанты завозят технику на захваченную Запорожскую АЭС и обстреливают Украину.

Об этом глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал во время информационного телемарафона.

"Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем она становится более напряженной. Туда завозится техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых уже есть обстрелы другой стороны Днепра, территории Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем. Работа ее возобновлена благодаря "Укрэнерго", но раньше такого не было, а сейчас они (оккупанты – УНИАН) такое практикуют", – отметил он.

По словам Котина, на станции по-прежнему находится до 500 оккупантов, которые физически контролируют ее периметр. Также там находится тяжелая техника захватчиков: танки, бронированные машины пехоты, грузовики с оружием и взрывчаткой.

Как известно, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник оп ЗАЭС Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: