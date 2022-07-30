Появились новые подробности взрывов в ночь на 30 июля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram, после ночных событий шестеро российских военных обратились в больницу за первичной помощью.
"Позже отправились лечиться к "своим" медикам", – отметил он.
По информации Орлова, пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.
Ранее сообщалось, что в центре Энергодара вспыхнул пожар в результате ракетных обстрелов. В городе слышали детонацию боеприпасов российских оккупантов.
"В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Сейчас известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице", – сообщил Орлов.
До этого стало известно, что российские военные стягивают ракетные комплексы на Запорожскую АЭС и обстреливают с ее территории Никополь.