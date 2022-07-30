Известно, что шестеро российских военных обратились за медицинской помощью.

Появились новые подробности взрывов в ночь на 30 июля во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Как сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram, после ночных событий шестеро российских военных обратились в больницу за первичной помощью.

"Позже отправились лечиться к "своим" медикам", – отметил он.

По информации Орлова, пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

Ранее сообщалось, что в центре Энергодара вспыхнул пожар в результате ракетных обстрелов. В городе слышали детонацию боеприпасов российских оккупантов.

"В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" прозвучало несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Сейчас известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице", – сообщил Орлов.

До этого стало известно, что российские военные стягивают ракетные комплексы на Запорожскую АЭС и обстреливают с ее территории Никополь.

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