Эксперт прокомментировал недавний успех ВСУ в Черном море.

Ударом по "вышкам Бойко" в Черном море ВСУ могли проверять, куда смогут достать западные ракеты, либо же провоцировать оккупантов на приближение к берегу.

Такое мнение высказал израильский журналист Сергей Ауслендер, передает "Апостроф".

"У меня два объяснения, при чем одно не исключает второго. Первое - это то, что украинское командование, украинские вооруженные силы пробуют, куда они могут дотянуться западным оружием, которое начинает поступать. Я не знаю, чем нанесли удар по этим вышкам. Это вполне могла быть и ракета Harpoon, потому что цель находится в море. Это могла быть какая-нибудь оперативно-тактическая ракета из этих комплексов HIMARS или MLRS, которые сейчас тоже получают по ленд-лизу, и Германия собиралась несколько установок передать", - пояснил Ауслендер.

ВСУ, по словам эксперта, выбрали хорошую цель - она не могла противодействовать удару.

"Это не боевой корабль, который может маневрировать, создавать помехи или отстреливаться, пытаться сбить эту ракету. Так что первое объяснение у меня такое: пытаются понять, куда могут дотянуться и какую цель могут поразить. Потому что я не очень понимаю со стратегической точки зрения, какова была ценность этих вышек, чем они были так ценны", - отметил Ауслендер.

"Второе объяснение - это то, что украинцы таким образом пытались спровоцировать черноморский флот на то, чтобы он вышел для ответного удара и приблизился к берегу на расстояние, которого хватает для поражения ракетами Harpoon. Эта версия тоже в прессе фигурировала. Не знаю, какое из этих объяснений подходит, и опять же говорю, что одно не исключает второго", - добавил он.

Журналист также подчеркнул, что украинские защитники поражают объекты, не связанные с гражданской инфраструктуры, в отличие от российских оккупантов.

"Никакого неизбирательного поражения подобно тому, что ведет российская армия на украинской территории, не происходит. Бьют по стратегическим объектам", - пояснил Ауслендер.

Удар ВСУ по "вышкам Бойко"

Защитники Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко". Теперь оккупанты не смогут добывать газ в украинском Черном море.

Власти России уже начали сыпать угрозами Украине за удар по украденным буровым платформам.

Также пожар на "вышках Бойко" в Черном море показали из космоса.