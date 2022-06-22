Захватчики в Николаевской области нанесли два авиаудара вертолетами.

Украинские военные поразили вражеские подразделения на острове Змеиный в Черном море. Снаряды поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную техники.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

Кроме удара по врагу на Змеином, бойцы ВСУ за день уничтожили 49 солдат и офицеров армии Российской Федерации. При этом потери оккупантов в технике составили две самоходных гаубицы "Мста-С", тягач, станция радиоэлектронной борьбы, состав с боеприпасами, а также пять единиц бронетехники.

В свою очередь захватчики в Николаевской области нанесли два авиаудара вертолетами. В результате атаки потерь нет. При этом российский истребитель ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов, но штурмовик и истребитель уклонились от удара.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве. Атака украинских военных якобы "развязала России руки".

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