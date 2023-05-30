Теперь подстреленному оккупанту собирают помощь, а родные заявляют о попытках "замнуть" дело.

Чеченцы "затрехсотили" своего же сослуживца. Теперь ему собирают на лечение.

Как сообщил боевик "Бэтмен", подстреленного оккупанта зовут Степан Аносов. Он служил в подразделении "Шторм", где занимался тыловым обеспечением.

Однажды в кабинет Аносова якобы ворвались двое военнослужащих чеченской национальности и открыли огонь из-за "претензий к тыловой службе". В пол оккупанты выпустили два магазина патронов. В результате прострелили Степану левую ногу, а когда тот упал на пол, принялись бить его ногами, сломав вторую ногу и нанесли многочисленные удары.

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Диагноз Степана: сквозное ранение левой ноги, перелом плюсневой кости на большом пальце и перелом со смещением правой ноги. Впрочем, "трехсотому" никто не оказал профессиональной медицинской помощи.

"Военнослужащему оказали первичную помощь в госпитале, наложив просто бинт. Нормально ничего не было, сказав, что сделают в другом месте. После человек 8 дней добирался до Подольска на лечение", - говорится в сообщении.

Нападавшие якобы задержаны, преступление задокументировано Следкомом РФ. Впрочем, военная прокуратура хочет "замять" дело, квалифицировав его как неосторожное обращение с оружием, нанесение легких телесных повреждений (до 3 лет лишения свободы).

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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