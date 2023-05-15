Враги стреляют по Бахмуту и его окрестностям и днем, и ночью, отметил украинский воин.

В городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции своих "товарищей".

Враги по непонятным причинам открывают "дружественный огонь", рассказал боец с позывным "Грек" из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода из состава Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в эфире "1+1" в рамках телемарафона. Собеседник отметил, что противник стреляет по Бахмуту и его окрестностям и днем, и ночью.

"Некоторые обстрелы приходятся и на вражеские позиции. Поскольку, по каким-то причинам непонятным, они иногда и себя обстреливают...", - поделился украинский воин.

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По его словам, пока определенной перегруппировки сил противника не наблюдается.

Ситуация в Бахмуте - сегодня это стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить Бахмут и получают "по зубам". В мае сообщалось, что защитники Украины на Бахмутском направлении двинулись вперед. По данным американского Института изучения войны, нашим воинам в районе Бахмута удалось освободить от врагов почти 17 кв. км территории.

13 мая стало известно, что члены российской частной компании "Вагнера", воюющие на Бахмутском направлении против украинцев вместе с регулярной армией РФ, стреляют по убегающим толпам российских военных. Такой информацией поделился сам главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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