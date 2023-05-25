Танк направил дуло на посадку с россиянами и ударил по окопам.

Российский танк потерялся в пространстве и, вероятно, случайно, ударил по своим же позициям.

Инцидент зафиксировал дрон с воздуха, передает Телеграм-канал "Оперативный ВСУ". На кадрах видно, как танк выехал на огневую точку, вернул дуло в посадку с позицией российских оккупантов и ударил.

На видео видно, что в посадке были захватчики. По крайней мере одного из них зафиксировал дрон. Он, очевидно, чувствовал себя в безопасности за своим же танком, но "дружественный огонь" не предусмотрел.

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"Дружественный огонь" россиян

Россияне не могут на уровне воевать с украинскими воинами, поэтому "воюют" между собой. Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей".

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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