В настоящее время враг закрепился на окраине.

Оккупанты продолжают продвижение на Покровском направлении и вошли в Нововасильевку.

Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Он добавил, что враг закрепился на окраине села.

"Враг продолжает наступательные действия в районе Новотроицкое-Нововосильевка-Новоелизаветовка-Новоеленовка. Задействует мопеды/мотоциклы, легковые автомобили, БТР и БМП", - сказал военный.

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По его словам, рашисты несут большие потери, но продолжают наступление.

Ситуация на Покровском направлении

Оккупанты продолжают давить на Силы обороны Украины на Востоке. Жестокие бои идут по всему Покровскому направлению, рассказал командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин. Он отметил, что враг пытается давить на украинских защитников по линейным ориентирам – железной дороге и автодорогам.

"Враг продвигается вдоль или посадок, или каких-то линейных ориентиров. Таким образом, лучше использовать дроны на оптоволокне, которые с каждым днем в большем количестве появляются на Покровском направлении, так же и на других направлениях", – пояснил он.

По словам Литвина, враг использует FPV-дроны, которым очень сложно противодействовать – средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют.

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