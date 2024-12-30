Враг имеет продвижение возле сел Терны, Воздвиженка, Новоукраинка, Успеновка, Дальнее, Сонцовка.

Аналитики зафиксировали продвижение российских оккупационных войск возле 10 населенных пунктов в Донецкой области. Об этом стало известно из аналитического ресурса DeepState.

Как говорится в сообщении, враг имеет продвижение возле сел Терны, Воздвиженка, Новоукраинка, Успеновка, Дальнее, Сонцовка.

Кроме того, есть продвижение российской армии в селах Новоелизаветовка и Волково, в городе Курахово и поселке Шевченко в Донецкой области.

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"Уточнен район севернее Новоелизаветовки", - добавили аналитики.

Продвижение россиян в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, российские захватчики могут двинуться в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей, но сейчас ситуация для них не является простой, считает военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев. В частности, он напомнил, что за последние две недели не было ни одного дня, когда уровень вражеских потерь достигал бы ниже отметки 1,5 тысячи личного состава.

Российские захватчики за год продвинулись лишь на 40 км на Покровском направлении, а при этом положили там "где-то примерно количество двух-трех небольших европейских армий", отметил экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

По информации командира батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрия Федоренко, российские оккупанты имеют задачу до Нового года попытаться выйти на Купянск-Узловой, однако пока им не удается это сделать.

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