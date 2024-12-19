Сейчас атаки РФ под Купянском носят отвлекающий характер, считает Грабский.

У россиян пока нет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Для него остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово... После того, как противник закончит с Курахово и Покровском, он может думать о Купянске. Перебросить туда дополнительные ресурсы. Но есть ли у него эти ресурсы - это вопрос открытый", - сказал Грабский.

Он добавил, что сейчас можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Однако они не будут нести столь массового характера, как это сейчас происходит в Донецкой области.

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"Они (наступательные действия - УНИАН) вписываются в общую концепцию ведения операции. Основной удар - в районе Покровска и Курахово. И могут проводиться серии второстепенных наступательных действий, таких как в районе Купянска, Лиманского направления, Северска, Херсонских островов. Но это не означает, что противник имеет достаточно ресурсов, чтобы осуществлять массированное наступление в тех локациях", - добавил Грабский.

В то же время, по словам эксперта, Купянск имеет хорошую линию фортификаций. А оборону в городе держат подразделения, которые давно и хорошо знают эту местность.

"Поэтому противник должен думать тщательно перед тем, как осуществлять какие-то наступательные операции. Хотя отвлекающие действия там вероятны. Меня очень беспокоит этот плацдарм, который противник получил на правом берегу реки Оскол. Это очень неудобная локация для того, чтобы развивать наступление по обоим берегам реки, прорываться в район Купянска", - отметил Грабский.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении врага сразу на нескольких направлениях. В частности, россиянам удалось захватить населенный пункт Трудовое в Донецкой области. Кроме того, оккупанты имели продвижение и у Загрызово в Харьковской области.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, почему отдал приказ начать Курскую операцию. По его словам, эта операция сорвала российские планы наступления на Харьков и Сумы.

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