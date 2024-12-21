По самому Покровску россияне постоянно наносят удары артиллерией и авиабомбами.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины на Востоке. Жестокие бои точатся по всему Покровскому направлению.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" командир дивизиона артиллерийской разведки ОАБр НГУ Виталий Литвин. Он отметил, что враг пытается давить на украинских защитников по линейным ориентирам – железной дороге и автодорогам.

"Враг продвигается вдоль или посадок, или каких-то линейных ориентиров. Таким образом, лучше использовать дроны на оптоволокне, которые с каждым днем в большем количестве появляются на Покровском направлении, так же и на других направлениях", – пояснил он.

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По словам Литвина, этим FPV-дронам очень сложно противодействовать – средства радиоэлектронной борьбы на них не действуют.

Враг использует и обычные FPV-дроны на разных частотах, их можно глушить средствами РЭБ. Кроме того, не снижается давление артиллерийских систем и оперативно-тактической авиации.

"Так же по самому Покровску постоянно наносятся артиллерийские удары, удары управляемыми авиабомбами. Таким образом враг хочет сделать невозможным передвижение Сил обороны по самому населенному пункту. Потому что логистика происходит из этого населенного пункта, из других населенных пунктов. Враг, понимая, что он упирается в какие-то взводные опорные пункты, [осознает] – если уничтожить логистику, то он истощит их гораздо быстрее", – отметил Литвин.

Именно поэтому россияне наносят террористические удары по этим населенным пунктам. К тому же, речь идет об ударах наугад, в частности по домам с гражданскими – прицельных ударов там нет, говорит военный. Такая тенденция отслеживается по всей линии соприкосновения.

"Враг наносит артиллерийские удары, удары управляемыми авиабомбами, чтобы сделать невозможным логистику взводных и ротных опорных пунктов и быстрее истощить Силы обороны Украины на переднем крае. Давление не уменьшается уже около полугода на Покровском направлении. Интенсивность растет", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

На юге Украины российская армия ведет активные действия на Времовском направлении. Атаки происходят круглосуточно, враг пытается перерезать логистические пути ВСУ, рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Тем временем в ООН подсчитали, сколько гражданских украинцев Россия убила с 2022 года. За время полномасштабной войны РФ против Украины Организация зафиксировала более 12,3 тысячи погибших среди гражданского населения. Кроме того, еще более 27,8 тысячи человек получили ранения.

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