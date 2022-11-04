Силы обороны Украины ликвидировали у Давидова Брода на Херсонщине ефрейтора Росгвардии Владимира Оплеснина.
Как сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, уничтожение захватчика подтвердили и на его родине.
Так, как говорится в некрологе, российский захватчик Владимир Евгеньевич Оплеснин родом из Сыктывкара, поэтому преодолел почти 30 часов и 2,4 тыс. км дороги, чтобы найти свою смерть в Украине. Известно, что "демилитаризованный" оккупант с 2014-го служил в российской армии по контракту. А в сентябре этого года он подписал новый контракт и был направлен в подразделение Росвардии, дислоцированного в Чечне, откуда его и отправили в Украину. Оплеснин был стрелком взвода оперативного назначения.
Как отмечается в сообщении волонтера, у рашиста остались собака и вдова Юлия Оплеснина-Новикова, фото с которой в болоте захватчик хвастался в соцсетях.
Война в Украине: потери России
Россия несет немалые потери в войне против Украины. Так, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения до 4 ноября 2022 года армия РФ потеряла почти 75 тысяч личного состава и тысячи единиц техники.
А на днях стало известно, что в Украине ликвидировали спецназовца РФ, который грабил украинцев и снимал это на видео.
СМИ и блогеры неоднократно заявляли, что Россия отказывается забирать тела своих погибших или совсем сжигает их, чтобы скрыть количество потерь. На Херсонщине оккупанты хоронят своих солдат еще живыми.