По его мнению, у Украины есть шансы на победу.

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, поэтому лучший способ сохранить свободную цивилизацию для Запада - победить силы президента Владимира Путина.

"Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее", — сказал Сорос во время форума в Давосе.

"Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть", — добавил он.

Сорос сказал, что Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять", — сказал Сорос. "Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится".

Сорос сказал, что Евросоюз должен понять, что Путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу", — сказал Сорос.

Напомним, по данным СМИ, российские олигархи готовы отдать Украине часть активов, чтобы выйти из-под санкций.

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