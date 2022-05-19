По данным журналистов, в последние годы Тихонова жила со своим избранником на две страны — Россию и Германию.

Дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, как узнали СМИ, создала семью с бывшим худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским.

Об этом говорится в расследовании "Важных историй" и Der Spiegel.

Журналисты узнали, что за последние два года дочь Путина Катерина Тихонова летала в Мюнхен больше 50 раз. В этом городе с 2016 года жил и работал Игорь Зеленский.

Также журналисты получили данные из электронной почты сотрудника Службы безопасности президента РФ, который, как утверждается, является личным охранником Катерины Тихоновой. Среди этих документов есть паспорта Тихоновой, Зеленского и якобы их дочери, родившейся в 2017-м. В паспорте, по информации СМИ, указано отчество ребенка — Игоревна.

На вопрос о Зеленском источник Der Spiegel в Баварском балете ответил, что тот "скорее всего, партнер дочери Путина".

С 2018 года Зеленский входит в набсовет фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в регионах РФ. Проект инициировал лично Путин.

Зеленский ушел из Баварского балета в апреле 2022 года. Возможно, его уволили из-за отказа публично осудить россию за войну против Украины.

Ранее УНИАН рассказал, что известно о дочерях Владимира Путина - Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой, попавших под американские санкции.

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