По словам Александра Мусиенко, Россия максимально отводит от себя удар в сторону Беларуси.

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Беларусь попала в ловушку, из которой очень трудно выбраться пока существует преступный путинский режим.

Такое мнение он высказал в эфире информационного телемарафона.

"Вот эти заявления Лукашенко, что он хочет ядерное оружие, дополнительные "Искандеры" с ядерными боеголовками. Конечно, Путин даст, даст все очень быстро, потому что это отводит удар непосредственно от России. Путин отводит максимально от себя удар на сторону Беларуси. Потому что если на территории Беларуси, в нарушение договоренностей договора о нераспространении ядерного оружия, появляется ядерное оружие... Соответственно как НАТО должно реагировать? Размещать системы противоракетной обороны в Польше, странах Балтии. И, возможно, потенциально Польша будет настаивать, чтобы тактическое ядерное оружие США было в Польше. И удар потенциальный - это Беларусь. И это уже не Россия. Путину это выгодно, а Лукашенко с этим соглашается, потому что он в ловушке и в абсолютной зависимости от России", - пояснил свою мысль эксперт.

Кроме того, эксперт считает, что пока шансы того, что Беларусь вступит в полноценную войну против Украины, невелики.

"Потому что, в марте-апреле риск вступления беларусских войск в полномасштабную войну против Украины был гораздо больше. И он выглядел бы логичнее. Тогда они были бы усилены российскими войсками, которые стояли в Киевской области", - подчеркнул Мусиенко.

Военный эксперт добавил, что, на его взгляд, сейчас на Беларусском направлении происходит следующее:

"Во-первых, присутствуют не более 5 тысяч военнослужащих регулярных сил армии Беларуси. Во-вторых, происходят маневры, на сегодня, в двух местах, в частности, под Гомелем с привлечением военнообязанных и резервистов. Сначала, где-то две недели назад, они привлекали 430 человек, сейчас они привлекли еще. Будут совершаться маневры до середины июля по меньшей мере и продолжаться эти маневры будут, видимо, вплоть до осени".

Он отметил, что в Беларуси происходит ряд постоянных военных учений и они с апреля месяца продолжаются поэтапно.

"Поэтому различные маневры будут продолжаться. Они (Беларусь - УНИАН) пытаются проводить разведку украинских позиций, которые находятся на Волынском и Полесском направлениях, проводить маневры. Но на сегодняшний день не видно созданного ударной группировки беларусских войск, которые были бы способны чего-то достичь в наступательных действиях против Украины. А если решатся теми силами, которые есть, это, пожалуй, будет самый нелепый шаг, потому что они (Беларусь - УНИАН) не одержат никакого успеха", - отметил Мусиенко.

Как сообщал УНИАН, в период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области Беларусь планирует проведение военных сборов с военнообязанными. В Генштабе не исключают проведения демонстративных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведение разведки.

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