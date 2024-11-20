Обозреватель перечислил ограничения, которые не позволяют передать Украине большое количество самолетов сразу.

Международные партнеры могут лишь постепенно передавать Украине обещанные истребители четвертого поколения F-16. Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Радио NV.

Эксперт обратил внимание, что в Дании проходят обучение украинских специалистов для применения этих самолетов.

"Соответственно, увеличиваются человеческие возможности по эксплуатации этих самолетов. И увеличиваются возможности по передаче самой техники", - сказал Попович.

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По его словам, Дания выполняет свои обязательства и, как ожидается, Украина получит от этой страны всего 19 истребителей F-16.

Попович добавил, что Нидерланды тоже передают Украине такие истребители, и еще Бельгия обещала предоставить самолеты.

"Процесс сейчас продолжается. Никто не говорил, что он будет одномоментно. Никто не говорил, что нам передадут сразу все самолеты. Поэтому будут постепенные, порционные передачи. Да, мы можем жаловаться, что сразу большое количество самолетов нам не поступает. Но мы прекрасно понимаем, что есть определенные ограничения, связанные с инфраструктурой. Есть определенные ограничения, связанные с пилотами", - отметил Попович.

Он пояснил, что надо еще готовить сразу дублеров для пилотов - двух специалистов, которые смогут летать на этих истребителях. Кроме того, надо обучать технический персонал - тех людей, которые ремонтируют и загружают оружие на самолеты.

"Всех их надо подготовить. Это время. И именно поэтому такая постепенность в передаче этих самолетов в распоряжение Вооруженных сил Украины", - сказал Попович и отметил, что Украина уже получила от Дании шесть самолетов F-16.

Кроме того, он напомнил, что еще Франция готовится передать Украине самолеты Mirage-2000.

"Все это усиливает нашу воздушную составляющую. Не так, чтобы завоевать господство в воздухе, но для того, чтобы увеличить наши системы ПВО в сбивании подобных массированных налетов, как это было в ночь на воскресенье. Это большой плюс", - сказал Попович.

F-16 для Украины от Дании - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен в Киеве сказала, что ее страна готовится доставить еще две партии истребителей F-16 нашему государству. Пока Украина получила от Дании шесть самолетов.

Всего от Дании должно поступить 19 истребителей. Также эта страна с августа 2023 года готовит украинский персонал для управления и обслуживания этих истребителей.

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