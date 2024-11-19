С августа 2023 года Дания привлечена к подготовке украинского персонала для полетов на этих истребителях.

Украина уже получила от Дании шесть F-16, но всего в нашу страну должно поступить 19 истребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

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"Шесть было доставлено. Это была первая партия", - отметила Фредериксен.

Также она подчеркнула, что с августа 2023 года Дания привлечена к подготовке украинских пилотов для полетов на этих истребителях.

"Это было сложно, но мы смогли достичь успеха в обучении. Поэтому, процесс продолжается. И потом еще будет партия и еще одна следующая партия. Всего будет 19 (самолетов), как мы сказали в самом начале", - добавила Фредериксен.

Истребители F-16 на войне в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, истребители F-16 были привлечены к отражению последней российской комбинированной ракетно-дроновой атаки в воскресенье. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что всего Россия за день выпустила более 200 ракет и дронов.

Кроме того, Норвегия пообещала передать Украине истребители F-16 уже в этом году. Также страна готова выделить средства на закупку систем вооружения и запчастей для украинских самолетов в рамках инициативы США "Jumpstart".

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