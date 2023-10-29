Среди подтвержденных потерь - два старших лейтенанта и два лейтенанта.

Украинские воины продолжают "успешно демобилизовывать" российских оккупантов. На этот раз в черных пакетах домой вернулись четверо офицеров оккупационной армии.

Как сообщает офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация по меньшей мере двух старших лейтенантов и двух лейтенантнов.

"Успешно демобилизовано: старшего лейтенанта Караваева Ивана; старшего лейтенанта Сердюкова Сергея; лейтенанта Раменских Виталия; лейтенанта Белого Евгения. Смерть врагам", - отметил "Штирлиц".

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Потери оккупантов - актуальные данные

Общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 299 тыс. 80 (+660 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 175 (+8) единиц, боевых бронированных машин – 9 тыс. 758 (+9), артиллерийских систем – 7 тыс. 188 (+8), реактивных систем залпового огня – 834.

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